حرصاً على السلامة.. إيقاف العمل في مديريات وزارة النقل ودوائرها الفرعية

جهينة نيوز:

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، أعلنت وزارة النقل عن إيقاف العمل في كل مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها ومراكز الخدمة في جميع المحافظات بدءاً من الـ 22 من الشهر الجاري وحتى إشعار آخر.

وفي بيان لها، اليوم، بيّنت الوزارة أنه انطلاقاً من حرصها على سلامة المواطنين فإنه سيتم وقف العمل كلياً في مديريات ودوائر النقل في جميع المحافظات بدءاً من يوم الأحد الـ 22 من آذار، مضيفةً أنّ مدة الإيقاف تعدّ بمنزلة عطلة رسمية من أجل إعفاء مالكي المركبات الآلية من غرامات التأخير عند تسديد الرسوم السنوية.