إصابة 4 أسرى بـ "كورونا" وجيش الاحتلال يعتقل المزيد

جهينة نيوز

أكد نادي الأسير إصابة أربعة أسرى بفيروس كورونا في سجن "مجيدو" في قسم (5) و(6) و(10)، نقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي في السجن، وهناك حالة من الاستنفار تجري داخل السجن، مؤكداً أنّ الأسرى يواجهون، اليوم، خطر الإصابة من السجانين والمحققين الذين يشكلون خطراً على مصيرهم قبل انتشار الفيروس، وجدد دعوته إلى كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة والتي فرضتها منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، أصيب مواطن، صباح اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت حانون لتلقي العلاج.

ولم ينكر جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمته بل أعلن عن أنه أطلق النار تجاه اثنين من الفلسطينين شرق بلدة بيت حانون وأصاب أحدهم بجراح.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وقالت مصادر محلية أنّ مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت باتّجاه الشبان، من دون أن يبلغ عن إصابات، مفيدةً بأنّ قوات الاحتلال داهمت قرية العيسوية شرق القدس واعتقلت الشقيقان رشدي وموسى أبو ريالة، وزايد العجلوني، كما اعتقلت القوات أيهم عبد الله أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين.