مصدر في وزارة الخارجية: ندعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات في ظل تصاعد خطر "كورونا"

جهينة نيوز

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية

وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية التي عانى شعبها وما يزال يعاني العدوان الإرهابي والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللا مشروعة والتي تؤثّر على حياة المواطنين وخاصة بشكل مباشر على القطاع الصحي، تدعو المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقدسية الحياة البشرية، والعمل على رفع هذه العقوبات بشكل فوري عنها خاصة في هذه الظروف التي انتشر فيها فيروس كورونا في الدول المجاورة.

وتابع المصدر: تجدد سورية تضامنها الكامل مع إيران وفنزويلا وكوبا وكل الدول التي انتشر فيها الوباء أو التي تواجه خطر انتشاره، وهي تتعرض للعقوبات، وتدعو لرفعها بشكل فوري وغير مشروط وتهيب بالدول الأخرى كسر هذا الحصار الجائر اللامشروع.

وأكد المصدر: سورية تحمّل الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يفرضون هذه العقوبات ويتبجحون بحماية حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن كل ضحية إنسانية لهذا الوباء عبر إعاقة الجهود الرامية للتصدي لهذا الفيروس الذي يشكل تهديداً جدياً للبشرية جمعاء ومنع المساعدة في كبحه.