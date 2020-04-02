بوتين: لست قيصراً بل رئيساً يعمل كل يوم

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وكالة "تاس" أنه لا يوافق أولئك الذين يسمونه قيصراً، مشيراً إلى أن القيصر هو ذلك الذي يصدر الأوامر، فيما يعمل الرئيس كل يوم.

وقال بوتين في معرض إجابته على سؤال عن رأيه في تسميته بالقيصر: هذا لا يطابق الواقع.. أنا أعمل في كل يوم، مشدداً على أنه لا يحكم مثل قيصر.

وتابع الرئيس الروسي مؤكداً أن القيصر هو الذي يجلس وينظّر من فوق ويقول: هنا أصدر الأمر، وهناك سيفعلون شيئاً ما، لكن هو نفسه "القيصر" يكتفي بتجريب قبعته والنظر في المرآة.

وأقرّ بوتين الذي يتولى مناصب قيادية رفيعة منذ 20عاماً أنه لم يخطر بباله بأن فترة بقائه في السلطة ستطول، مضيفاً أنه قطعياً لم يكن يعتقد أن يوجد في هذا المكان، ولم يكن يتصور ذلك بتاتاً.

وبشأن إمكانية أن يخرج من السباق في لحظة ما، رأى الزعيم الروسي أنه في مثل هذه الحالة لديه شعور بالمسؤولية عمّا يحدث وكيف يحدث وما الذي سيحدث.

وروى الرئيس الروسي أنه في عام 2008 لم يكن يعرف أنه سيعود إلى سدة الرئاسة مجدداً بعد أربع سنوات، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال.

وفي معرض حديثه عن مزحة الكوميدي الروسي مكسيم غالكين، الذي ذكر أن بوتين ليس لقباً بل وظيفة، قال رئيس البلاد: الشخص الذي ليس لديه أي وظيفة يمكن أن يمزح ما طاب له، ومزاحه يلقى رواجاً.