من هوليوود.. هيونداي تكشف عن "Elantra" الجديدة كليا

جهينة نيوز

نشرت شركة هيونداي مقطع فيديو صورته في هوليوود استعرضت فيه النموذج الجديد من سيارة Elantra معشوقة الملايين.

ويلاحظ في الفيديو أن السيارة الجديدة أصبحت أكبر بقليل من نماذج Elantra السابقة، واختلفت كليا من حيث المظهر وباتت أكثر جمالا وعصرية.

وأصبح طول هذه المركبة 4 أمتار و67 سم، وعرضها 182 سم، وارتفاعها متر وأربعون سنتيمترا، أما المسافة بين قاعدتي العجلات فأصبحت 272 سم.

وصممت السيارة الجديدة وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، وأتت بهيكل انسيابي رياضي مزود بانحناءات خاصة عل جوانبه ومقدمته، أما صندوقها الخلفي فجعل على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج، نموذج مزود بمحرك بنزين بسعة لترين وعزم 150 حصانا، ونموذج بمحرك هجين يعمل بالكهرباء والبنزين بعزم 141 حصانا.

المصدر: autoreview