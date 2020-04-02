قرارات استثنائية للفيفا في ظل تفشي كورونا

جهينة نيوز:

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اتخاذه إجراءات استثنائية لمعالجة الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال المكتب خلال اجتماع عبر محادثة جماعية، مساء الأربعاء، إنه تم إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية من 11 حزيران إلى 11 تموز من العام الحالي في أجندة المباريات الدولية والبت في مرحلة لاحقة بشأن موعد جدولة بطولة كأس العالم للأندية التي كان من المقرر إقامتها خلال شهري حزيران وتموز.

وأضاف إنّ الفيفا وجّه للعمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بينه وبين الاتحادات القارية ومراقبة تطور الوضع والعمل جنباً إلى جنب والاتفاق على نهج منسق لمعالجة عواقب فيروس كورونا.

وأوضح المكتب أنّ الفيفا يعمل على تقييم الحاجة إلى تعديلات أو إعفاءات مؤقتة فيما يتعلق بلوائح "الفيفا" بشأن وضع وانتقال اللاعبين لحماية العقود لكل من اللاعبين والأندية وتعديل فترات تسجيل اللاعبين وكذلك إمكانية إنشاء صندوق دعم لتقييم الأثر الاقتصادي الذي تواجهه مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم في كل قارة لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث صندوق دعم على المستوى العالمي وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة.

وقرر الاتحاد التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لصندوق الاستجابة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي فيروس كورونا والعمل مع منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام هذه الأموال لدعم جهود التصدي لهذا الفيروس في جميع مناطق العالم.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو تعليقاً على المحادثة الجماعية: إن هذا الوضع الاستثنائي يقتضي إجراءات وقرارات استثنائية، هذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره، لهذا يجب أن تأخذ الحلول في الحسبان مصالح جميع الجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف إنفانتينو: لقد أظهرنا، اليوم، مرةً أخرى روح التعاون والتضامن والوحدة، يجب أن تكون هذه هي حوافزنا الرئيسة للمضي قدماً وسيظل الفيفا على اتصال وثيق مع جميع الجهات الفاعلة لتقييم واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا التي نواجهها.