جهينة نيوز:

الحرارة أدنى من معدلاتها وهطلات ثلجية على ارتفاع 1400 متر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية باردة.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر أحياناً ولاسيّما على المناطق الغربية والشمالية من البلاد ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة، غداً، للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وثلوج على المرتفعات الجبلية.

وشهدت بعض المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل أغزرها 31 مم في كل من المالكية بالحسكة وقلعة الحصن بحمص .

درجات الحرارة المتوقعة أيام …

الخميس الجمعة السبت

دمشق 13/6 10/4 9/4

القنيطرة 10/2 8/1 8/1

درعا 14/7 11/5 11/5

السويداء 8/5 6/2 6/3

حمص 10/5 10/3 8/3

حماة 12/7 12/5 10/4

الحسكة 14/7 12/5 14/5

اللاذقية 13/9 12/8 12/8

طرطوس 14/13 14/11 14/11

حلب 10/4 10/5 11/5

ادلب 10/6 10/5 9/4

دير الزور 16/10 14/9 15/10

الرقة 15/8