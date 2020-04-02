سوق النفط هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية!!

جهينة نيوز:

عدّ رئيس قسم الاستثمارات في شركة "إينفيست بارتنرس" الخبير فلاديمير تسوبروف، أنّ هبوط أسعار النفط دون مستوى الـ25 دولاراً للبرميل الذي تشهده الأسواق الآن هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الخبير إنّ ما يحدث في الأسواق سببه اختلال التوازن بين العرض والطلب، وإن سعر برميل النفط من الممكن أن ينخفض دون مستوى الـ20 دولاراً، الوضع الذي نشهده غير مسبوق ربما منذ الحرب العالمية الثانية.

كذلك توقع هبوط الروبل الروسي مع انخفاض أسعار النفط، ويجري تداول العملة الروسية الآن عند مستوى الـ81 روبلاً للدولار، وذلك بعدما كان مطلع العام الجاري في نطاق 61 – 64 روبلاً للدولار.