دولتان جديدتان تدخلان على خط الإصابات بفيروس "كورونا"

الخميس, 19 آذار 2020 الساعة 12:05 | منوعات, صحة

جهينة نيوز:

أعلنت كل من نيكاراغوا والسلفادور اليوم الخميس عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

و أعلن نائب رئيس نيكاراغوا روزاريو موريللو، في كلمة له على التلفزيون الرسمي، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لرجل يبلغ من العمر 40 عاما التقط العدوى خلال زيارته لبنما مؤخرا، حسب وكالة "رويترز".

وفي السلفادور، قال الرئيس نجيب أبو كيلة، في كلمة عبر التلفزيون، إن البلاد سجلت أول إصابة بكورونا، مضيفا أن المصاب زار إيطاليا مؤخرا.

وأشار أبو كيلة، إلى أنه تم إجراء 59 اختبارا طبيا حتى الآن، وتبين حسب الاختبارات أن شخصين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.


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