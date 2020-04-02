بحث سبل إمكانية افتتاح مركز ثقافي فنزويلي في دمشق.. ووزارة الثقافة ترحب وتقدم كافة التسهيلات

جهينة نيوز

استقبلت المهندسة سناء الشوا معاون وزير الثقافة السيد خوسيه غريغوريو بيومورجي سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق والوفد المرافق له أمس الاربعاء لبحث سبل إمكانية افتتاح مركز ثقافي فنزويلي في دمشق.

واعربت السيدة المعاون عن شكرها لسعادة السفير والحكومة الفنزويلية على المبادرة في إحداث مركز ثقافي فنزويلي مرحبة بهذه المبادرة.

وأكدت المهندسة الشوا أن السيد وزير الثقافة وجه بتقديم كل التسهيلات اللازمة وبأسرع وقت ممكن لافتتاح المركز الثقافي الفنزويلي، لتكون رسالة من الشعبين الصديقين للعالم أجمع بأنه رغم كل الظروف والحصار الذي نتعرض له، قادرون على افتتاح مراكز ثقافية، والمضي قدماً في مواضيع مختلفة مشيرة الى ان الشعوب بأخلاقها وثقافتها وعراقتها قادرة على مواجهة كل التحديات التي تواجهها، وبأن الشعبين الصديقين سيكونان جنباً إلى جنب في التصدي لكافة الصعوبات التي تواجه بلدينا.

بدوره اكد السفير على رغبة جمهورية فنزويلا البوليفارية تأسيس مركز ثقافي فنزويلي خلال عام 2020 أسوة بالمراكز الثقافية الأجنبية.

ونوه على قرار الحكومة الفنزويلية بتعليم اللغة الاسبانية للشعب السوري في هذا المركز بعد توقف المركز الثقافي الاسباني، لاسيما بأن هناك جالية سورية كبيرة في فنزويلا، ليكون منارة لتعزيز العلاقات وتوطيدها، في ظل هذه الظروف، ولتكون فنزويلا أول دولة تقوم بإفتتاح مركز في سورية بعد المقاطعة الدولية التي تعرضت لها سورية، مؤكداً أن العلاقات والقواسم بين بلدينا مشتركة سواء بالظروف التي نتعرض لها أو بالثقافة بحد ذاتها.

وأعرب السفير عن رغبته بافتتاح المركز خلال شهر أيلول تزامناً مع الأسبوع الثقافي الفنزويلي الثاني الذي سيقام بتاريخ 20 أيلول 2020.