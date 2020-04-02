بطاقة ٤٠٠٠ رغيف في الساعة افتتاح خط ثانٍ لمخبز درعا الآلي الأول

جهينة نيوز

بهدف تأمين رغيف الخبز للمواطن تم يوم أمس تدشين خط إنتاج ثانٍ جديدٍ في مخبز درعا الآلي الأول، وشددت محافظة درعا على ضرورة التقيد بالوزن المخصص للرغيف الواحد وربطة الخبز، وتحقيق الجودة في صناعة الرغيف وتأمينه للمواطنين بكل يسرٍ وسلاسة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذا الخط الجديد إلى ٤٠٠٠ رغيف في الساعة ما يعمل على الحد من الأزمة، خاصة في ساعات الذروة على منفذي بيع المخبز.

وأكدت ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة، من تعقيم المكان بشكل مستمر ونظافته وعدم إحداث ازدحام وارتداء العاملين للكمامات والقفازات لزوم السلامة الصحية، داعية جميع المواطنين الالتزام بمعايير السلامة وترك مسافة ما يعادل متر بين كل مواطن وآخر خلال حصولهم على مخصصاتهم من مادة الخبر ومنع وجود الأطفال في المنافذ المخصصة للبيع حرصاً على سلامتهم وسلامة الجميع.