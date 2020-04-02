في جولة تموينية مفاجئة بريف دمشق.. ختم معمل مواد تعقيم ومنظفات بالشمع الأحمر

جهينة نيوز:

في إطار العمل والتشدد في متابعة الإجراءات المتخذة لضبط مواد التعقيم والتنظيف واسعارها ومواصفاتها وتوفرها قام معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب ومدير التجارة الداخلية بريف دمشق لؤي السالم بجولة تفقدية على عدد من المعامل المنتجة للمنظفات والمعقمات في منطقة عدرا الصناعية واطلعا خلالها على واقع العمل والطاقة الإنتاجية ونوعية المواد المنتجة وفق المواصفات والمقاييس السورية.

وأكد شعيب خلال الجولة ضرورة الاستمرار بزيادة الإنتاج كماً ونوعاً لتغطية حاجة السوق المحلية من مواد التنظيف والتعقيم ومختلف أنواع المطهرات وتوفيرها بأفضل المواصفات والشروط المطلوبة وبأسعار مناسبة وأقرب ما تكون للتكلفة.

وأكد ضرورة أن تكون هذه المواد محققة لشروط الصحة والنظافة العامة وفي متناول الجميع للمساهمة في عملية الوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين والمنتجين لتطوير منتجاتهم و صناعاتهم وتغطية حاجة السوق المحلية.

وخلال الجولة تم ختم احد المعامل بالشمع الأحمر لقيامه بإغلاق المعمل بدون عذر أو مبرر.