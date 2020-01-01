أبراج الخميس 19 آذار مع سمر عمران

جهينة_خاص:

مولود 19-3: مندفع.. لديه أسس متينة.. يحب النتائج وهي شرط أساس عنده.. شخصيته تؤهله لاستلام مركز قيادي.. صداقاته قوية ولا يتخلى عنها.. يتمتع بتنظيم ذهني وميل إلى العدالة.. عطوف ولديه قدرة فائقة على حل المشكلات.

هذا العام: تعطي من دون تحفظ ولديك استحقاقات كبيرة في العمل فلا تحرق المراحل.. تسيطر على حياة البعض قصة قانونية والبعض الآخر مال مشترك أو ميراث أو عملية تجارية والبعض الآخر انتقال إلى سكن جديد للبعض.

الحمل:

طمأنينة وفرح واعتراف بالجميل وانفتاح.. قادر على امتصاص هفوات الأصدقاء.. أنت اليوم مركز زوبعة.. موعد مهم وعليك التواصل مع الآخرين.. وأمنية تتحقق.

الثور:

من الصباح توتر في الأجواء واحتمال أن يكون هناك مسؤولية كبيرة.. انتبه من العصبية ولا تهمل أعمالك .. قد يكون هناك ضعف في العائلة أو أزمة عابرة لكنها لاتترك أثراً مهماً.. قدّم أفضل مالديك حتى لو كان النهار متعباً...

الجوزاء:

لحظات فرح وشوق.. نهار إيجابي وناجح لتحقيق الأهداف.. أمور مستعجلة وورقة قانون أو استقبال.. وتجد من يسمعك.. يوم للحركة.

السرطان:

اليوم أفضل من الأمس.. تستجمع طاقتك.. تتداخل الأحداث وتنشغل بقضية ملحة وتصلح أخطاء سابقة وتحقق مكسباً مالياً.. أكّد على أوراقك وانتبه على صحتك.

الأسد:

فرصة للتفاهم واستعادة الشريك العاطفي أو المهني.. نهار ممكن للمصالحة ولا تتذمر من الركود.. جرّب التعاون مع جهة داعمة لتتمكن من تغيير السيناريو وتحويله لمصلحتك.

العذراء:

واجبات وأعمال وتنقل.. مع ذلك انتبه لصحتك.. نهار مضغوط ونجدك في أكثر من مكان.

الميزان:

يوم جيد وتنتظرك أمور جيدة وتنخرط بمجموعة للترفيه عن نفسك.. قسم يسمع أخباراً تخصّ الأولاد.ّ ترتّب أوضاعك وصوتك مسموع.

العقرب:

شديد الثقة بالنفس.. شجاع وكريم.. خيالي جداً اليوم.. انتبه على صحتك.. ومن غير المفيد عدم الدخول بنزاع أو خصومة في المهنة أو العائلة تتطلب حلاً أو هاتف مستعجل.. المتطلبات اليومية قد تزعجك، لذلك تحلّى بالصبر واللطف.. تغيرات بالمنزل أو الحديقة للبعض.. يوم للعمل.

القوس:

تحضر لسفر قصير وتنقل واتصالات.. رتّب أوراقك وأعد النظر ببعض الأمور.. يوم فيه زيارات.

الجدي:

تركّز اهتمامك على إنجازات مهمة.. أمور مالية.. تفاوض ولا تقبل بأي نتيجة لأنّ النهار مساعد لمكسب مالي.. انتبه على صحتك.

الدلو:

أنت اليوم الأكثر حظاً بعد تحديات مرّت.. أنت أهل للثّقة وتتخطّى الصعوبات.. اجتماعي اليوم ولديك فرص مغرية.

الحوت:

النهار بطيء وغير محصّن. انتبه من تصرّف يدخلك في منافسة.. نظّم أمورك وحاول ترجمة أي مشكلة إلى خطة ذكية.. واجه الواقع بالصّبر ومطلوب منك الانتباه على أشيائك ومفاتيحك.