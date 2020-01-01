الداخلية توقف تسجيل واقعات الاحوال المدنية و منح البطاقات الشخصية و العائلية

الخميس, 19 آذار 2020 الساعة 01:35 | شؤون محلية, أخبار محلية

الداخلية توقف تسجيل واقعات الاحوال المدنية و منح البطاقات الشخصية و العائلية

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الداخلية عن ايقاف العمل في تسجيل واقعات الاحوال المدنية و منح البطاقات الشخصية و العائلية.

و ضمن إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم عن إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في المحافظات كافة لغاية تاريخ ٢ -٤ -٢٠٢٠ مع إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة.


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