قوات الاحتلال التركي تعتدي بقذائف مدفعية على قرى في ريف حلب الشمالي

الأربعاء, 18 آذار 2020 الساعة 23:26 | سياسة, محلي

قوات الاحتلال التركي تعتدي بقذائف مدفعية على قرى في ريف حلب الشمالي

جهينة نيوز:

اعتدت قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية بالمدفعية على عدد من القرى في ريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية بسقوط عدة قذائف مدفعية على الأحياء السكنية في قرى مرعناز والمالكية والعلقمية ومنغ شمال مدينة حلب مصدرها قوات الاحتلال التركي في منطقة اعزاز ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع أضرار بين المدنيين.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أقدمت قوات النظام التركى ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ولا سيما مشاريع المياه والكهرباء.


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