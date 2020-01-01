التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحظر تقديم الطعام أو الشراب داخل المطاعم والمقاهي أو أمامها

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قرراً يحظر على المطاعم والمقاهي ومقدمي الخدمات الشعبية تقديم الطعام أو الشراب داخل الفعالية أو أمامها على الطاولات والكراسي.

وحسب قرار الوزارة التي تلقت جهينة نيوز نسخة منه يسمح للفعاليات المذكورة بتلبية الطلبات الخارجية والوجبات السريعة والسندويش لافتة إلى أن مخالفي هذا القرار سيعاقبون بالعقوبات اللازمة.

وتقرر أمس خلال اجتماع عقد في وزارة الصحة إغلاق مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات والمنتزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي والملاهي الليلية وصالات المناسبات للأفراح والعزاء استكمالاً للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وفى إطار الإجراءات الاستباقية لتعزيز سبل الوقاية وتقليل فرص الإصابة والانتشار.