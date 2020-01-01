حملات تعقيم وإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا في مختلف المحافظات و المدن السورية

جهينة نيوز:

نفذت في مختلف المحافظات اليوم عدة حملات تعقيم وتنظيف في العديد من المدارس والمؤسسات الحكومية والجامعات وإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ففي دمشق نفذت مديرية تربية دمشق حملة تعقيم للمدارس شملت 211 مدرسة في مختلف أحياء ومناطق المدينة كما جهزت المديرية ثانوية جودة الهاشمي ومدرسة عصام كعور لتكونا مركزين للحالات الطارئة من خلال تأمين أماكن لاستقبال الحالات الإسعافية وتأمين الأقنعة الواقية ومواد التعقيم.

وقامت سيدات جمعية تنظيم الأسرة السورية بصناعة كمامات واقية وتوزيعها مجانا حيث أشار المسؤول الاعلامي للجمعية وسيم قشلان إلى أنه تم توزيعها على مقدمي الرعاية الصحية في عيادات الجمعية المستمرة باستقبال المراجعين.

وكثفت محافظة حماة إجراءاتها للتصدي للفيروس بتعقيم الجامعة والمدينة الجامعية حيث لفت الدكتور زياد سلطان رئيس الجامعة إلى أنه تم تشكيل خلية في الجامعة مهمتها زيارة الكليات ومتابعة تطبيق إجراءات الوقاية والتعقيم ومعايير السلامة.

وتم التشدد بإجراءات النظافة والتعقيم في فرع مصرف التسليف الشعبي في السقيلبية إضافة إلى تكثيف عمليات جمع القمامة من الأحياء.

وفي مشفى الشهيد اللواء قيس حبيب الوطني في سلمية تم إنشاء قسم عزل لاستقبال الحالات المشتبه بها وإنشاء قسم طوارئ من أطباء باختصاصات الداخلية والتخدير والإنعاش والطوارئ وإنشاء سجل حركة دخول وخروج للمرضى والمراجعين للمشفى وتشكيل فريق ترصد لتعقب أي حالة ومتابعتها.

ولفت مدير المشفى الدكتور ناصح عيسى الى وجود تعاون مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية لإنشاء مركز حجر صحي بمدرسة الطالبية بعد تزويدها بأسرة وفريق مشترك من المنطقة الصحية والمشفى.

وفي طرطوس نفذت دائرة النفايات الصلبة حملة تعقيم واسعة على الكورنيش البحري والوسط التجاري وبعض أحياء المدينة بالتوازي مع استمرار حملة تعقيم باصات النقل الداخلي.

وأشار مدير الدائرة المهندس وسام عيسى إلى أن حملة تعقيم الدوائر الحكومية والمباني الإدارية في مختلف المناطق لا تزال مستمرة حيث يتم ترحيل القمامة يومياً وتفريغ الحاويات وتعقيم محيطها وتعقيم آليات نقل القمامة.

وبينت مديرة النقل الداخلي في مجلس مدينة طرطوس المهندسة نهلة حداد أن حملة تعقيم باصات النقل الداخلي بالمدينة مستمرة لليوم الثاني على التوالي بمعدل مرتين يوميا مع الطلب من السائقين عدم السماح بالازدحام فيها.

وأطلقت مجموعة من الشباب في طرطوس مبادرة تضمنت طباعة وتوزيع بوسترات تضم

معلومات حول طرق انتشار فيروس كورونا وسبل الوقاية منه على عدد من القرى.

وبين المهندس الكميت حسن من الفريق أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي الصحي للتصدي للفيروس داعيا إلى تكاتف جهود المجتمع الأهلي مع الحكومة للتصدي له بينما أكد عدد من أهالي القرى أهمية المبادرة في تقديم التحذيرات الواجب اتخاذها لتلافي الإصابة بالفيروس.

وفي درعا تم تنفيذ حملات تعقيم للدوائر الحكومية والمدارس والمجالس المحلية والأحياء كما اعتمدت آلية جديدة في توزيع الخبز والمساعدات في المحافظة منعا للازدحام.

وفي الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني تم تخصيص كادر على مدخل المشفى لفحص كل المراجعين والموظفين على مدار الساعة وفق مدير المشفى الدكتور بسام الحريري مشيرا إلى تخصيص كادر آخر مهمته تعقيم وسائط النقل التي تنقل المرضى إلى المشفى.

كما اعتمدت جمعية البر والخدمات الاجتماعية بدرعا آلية جديدة لتوزيع المساعدات عبر رسائل نصية على الهواتف الجوالة للمستحقين منعا لتوافد أعداد كبيرة من المراجعين على مقر الجمعية.

وفي السويداء نظمت مديرية التربية حملة لتنظيف وتعقيم عدد من المدارس حيث أوضح مدير التربية بسام أبو محمود أن الفعالية تأتي ضمن حملة تشمل نحو 600 مدرسة ومعهد وروضة أطفال وهي تجري بالتعاون مع دائرة الصحة المدرسية ومؤسسة المياه والمجالس المحلية والمجتمع الأهلي.

رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور خير أبو فخر أشار إلى أن الفرق الطبية والصحية تقوم بتعقيم المدارس وجميع مرافقها وتجهيزها.

كما أجرى مجلس مدينة شهبا عمليات تعقيم لعدد من المرافق العامة حيث أشار نائب رئيس المجلس صفوان الطويل إلى أنها شملت الطريق الرئيسي بين البوابتين الشمالية والجنوبية للمدينة وضمن مركز الانطلاق وعددا من وسائل النقل والمحال التجارية بمشاركة الأهالي وترافقت بتوزيع بروشورات توعوية للمواطنين.

ونفذت لجنة برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية في بلدة حبران بريف السويداء فعالية تطوعية للتعقيم شملت الصالة الاجتماعية والمخبز الخيري وروضة البلدة والمحال التجارية ووسائط النقل ومقر الهلال الاحمر حيث بين رئيس اللجنة بالبلدة رواد العنداري أن الفعالية جاءت انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجان مشروعي في المشاركة بالتصدي لفيروس كورونا.

وفي حمص تم تنفيذ حملة تعقيم شملت خزانات المياه والمرافق العامة في المدارس والمؤسسات الحكومية والشوارع الرئيسة في مدينتي المخرم والقصير وبلدات المرانة والفحيلة وصدد وصالات السورية للتجارة في المدينة والريف ومديرية الخدمات الفنية.

وفي ريف إدلب المحرر من الإرهاب بين مدير التربية المهندس عبد الحميد المعمار أن حملة التعقيم والتنظيف بدأت في مدارس منطقة سنجار البالغ عددها 33 مدرسة حيث تم الانتهاء من تعقيم وتنظيف 9 مدارس وشملت تنظيف وتعقيم الغرف الصفية والمقاعد والممرات والمرافق وخزانات المياه.

وفي الحسكة أشارت مديرة التربية إلهام صورخان إلى أن حملة التعقيم شملت حتى اليوم 97 مدرسة ومجمعا إداريا في مختلف مناطق المحافظة.

وبين رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو أن الدائرة الصحية بالمجلس بدأت بتعقيم عدد من الدوائر الرسمية ودور العبادة بالمعقمات شملت مبنى المحافظة وقيادة الشرطة والاتحاد العام للعمال والسورية للطيران وفرع المصرف التجاري.

وفي مدينة القامشلي نظم متطوعو جمعية سيدة السلام الخيرية حملة تنظيف وتعقيم للمجمع الحكومي وتوزيع كمامات حيث بينت رئيسة مجلس الإدارة ريم الطعان أن الحملة شملت تنظيف الغرف وتعقيمها.