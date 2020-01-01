عقوبات أميركية تستهدف شركات صينية وجنوب أفريقية مرتبطة بإيران

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة استهدفت عدداً من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فيما يتعلق بالبتروكيماويات.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، من بين الكيانات المستهدفة 3 شركات صينية، هي «داليان غولدن صن» للاستيراد والتصدير، و«تيانياي إنترناشيونال» و«أوشنغ شيب مانجمنت».

وقال البيان إن العقوبات تستهدف أيضاً شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.

يذكر أن مصادر مطلعة قالت في وقت سابق، لـ«رويترز»، إنه من المستبعد أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات عن إيران رغم مناشدة الصين لواشنطن، مشيرة إلى أن طهران لا تزال تتبع ما تعتبره واشنطن سلوكاً خبيثاً.

وكانت الصين حثت الولايات المتحدة، الاثنين، على رفع العقوبات عن إيران فوراً مع تصدي طهران لفيروس كورونا.

وأشارت المصادر التي ضمت مسؤولاً أميركياً ودبلوماسيين ومحليين إلى أن واشنطن عرضت مساعدة طهران في مواجهة الفيروس، لكن طهران رفضت المساعدة. وذلك بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العراقية العسكرية، شمال بغداد، الذي أودى بحياة جندي بريطاني وجنديين أميركيين، وألقت وزارة الدفاع الأميركية بمسؤوليته على عاتق جماعة كتائب «حزب الله» العراقية المدعومة من إيران.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه: «لا يمكن الوثوق بالنظام في توجيه أي أموال قد يحصل عليها من وراء تخفيف العقوبات، إلى النشاط الإنساني، المحتمل هو أن النخبة ستسرقها أو ستوجهها إلى نشاط خبيث»