برنت يتراجع بنسبة 1.5% وتوقعات بانكماش الطلب 8 ملايين برميل يومياً

الأربعاء, 18 آذار 2020 الساعة 18:42 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

برنت يتراجع بنسبة 1.5% وتوقعات بانكماش الطلب 8 ملايين برميل يومياً

جهينة نيوز:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.5% إلى 28.30 دولاراً للبرميل، علماً أنّ سعر الخام بلغ في وقت سابق 28.26 دولاراً، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.

وقال بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" في مذكرة إن انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدةً، وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.

كما توقّع البنك انكماش الطلب بواقع 8 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية آذار الجاري بسبب الوباء، وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يومياً في 2020، وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.


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