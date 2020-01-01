الصين تتوعد واشنطن: كل الخيارات مطروحة في حال استمرت بنهجها الخاطئ

جهينة نيوز:

أكدت الصين أنها ستتخذ إجراءات إضافية في حال استمرار الضغوط الأمريكية عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم، تعليقاً على سحب الصين الاعتماد من مجموعة صحفيي وسائل إعلام أمريكية: نلتزم بموقف واضح وقاطع ونطالب بوقف ممارسة الضغط على الإعلاميين الصينيين، مضيفاً: في حال مواصلة الولايات المتحدة السير في الطريق الخاطئء سنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات رد إضافية… وكل الخيارات على الطاولة، مشيراً إلى أنّ اتخاذ إجراءات مثل سحب اعتماد صحفيين يدخل ضمن صلاحيات الحكومة الصينية.

وأعلنت الصين، أمس، عن اتخاذ تدابير مضادة للرد على التدابير التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق وكالات إعلامية صينية لديها.

من جهتها، أكّدت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في تعليق نشرته، اليوم، أنه ومع بدء الحملة السياسية التي تشنها واشنطن على وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة ودخولها حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي تنفضح تماماً الطبيعة ذات الوجهين والمزدوجة المعايير لما يسمى بحرية الصحافة الأمريكية وتمثل هذه الخطوة “وصمة خزي لا تمحى عن واشنطن، مشيرةً إلى أنها كانت معدة مسبقا في سياق حملة التشويه ضد وسائل الإعلام الصينية.

وأضافت: بالنسبة لأولئك المتربصين بالصين ممن تسيطر عليهم عقلية لعبة المحصلة الصفرية ويحملون إيماناً قوياً بالهيمنة الأمريكية مثل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أصبحت الصين الصاعدة لا تطاق، وعلى أساس شعورهم بانعدام الثقة في قوة الولايات المتحدة ونظامها استسلم هؤلاء السياسيون الأمريكيون لفكرة خاطئة بأنهم يتعرضون لغزو إيديولوجي من دول أخرى.

وختمت الوكالة تعليقها بالقول: بالنسبة لأولئك السياسيين الأمريكيين المرضى بعقلية الحرب الباردة البالية والخطيرة فإن حيلهم الخسيسة ضد الصين محكوم عليها بنتائج عكسية وسينتهي بها الأمر إلى الإذلال الذاتي.