البورصة المصرية تواصل هبوطها بنسبة 3.16%

جهينة نيوز:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بنسبة 3.16% بداية جلسة تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط موجة بيع كبيرة شهدتها السوق بسبب مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا على مدى أوسع.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس EGX30 بنحو 3.16% عند مستوى 8911.03 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنحو 3.61% عند مستوى 941.4 نقطة، وخسر EGX70 بنحو 4.11% عند مستوى 857.34 نقطة.

ويأتي هذا الهبوط على خلفية انخفاض البورصة المصرية منذ بداية الأسبوع إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً في 2008.

وعلّقت البورصة المصرية تداولاتها مدّة نصف ساعة أوّل مرة يومي الأحد والإثنين بعد هبوط حاد في مؤشرها، واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد الماضي، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكل المؤشرات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وهبط رأس المال السوقي بقيمة 23 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 576.9 مليار جنيه.