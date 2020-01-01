كورونا .. تحدٍ جديد يمكن مواجهته بإجراءات بسيطة

جهينة نيوز:

تحدٍّ جديد يواجه السوريون والعالم أجمع، إنه فيروس كورونا (كوفيد – 19) أو ما أسمته سابقاً منظمة الصحة العالمية متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حيث تصدّر هذا الفيروس وسائل الإعلام وأحاديث الناس في مختلف بلدان العالم.

درءاً لمخاطر كورونا وللمساهمة في الوقاية من انتشاره وانتقاله من شخص إلى آخر، أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من التوصيات النموذجية وهي:

 تنظيف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي والغسيل الدائم بالماء والصابون.

 تجنب ملامسة الوجه بأيدٍ متسخة ويُنصح بارتداء الكمامات أو أقنعة الوجه المخصصة للحماية من الأوبئة في الأماكن المزدحمة.

 تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس وذلك بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل وغسل يديك بعد ذلك فوراً.

 تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.

 عند زيارة أسواق المنتجات الحية، يرجى تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها.

 تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً، وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة.

 تعزيز الجهاز المناعي بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة النظيفة والصحية والإكثار من شرب المياه، كما ينصح بتناول الفواكه كالموز (يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B6 الذي يساهم بالوقاية من العدوى) والخضروات بشكل يومي.

إجراءات بسيطة، لكن لها أهمية كبيرة في الحفاظ على صحتنا للمساهمة بالوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر في عدد من البلدان وتفشى بها حتى أُعلنت حالة الطوارئ في مواجهته.

وكخطوة أولى ومهمة في سورية عملت عدة مؤسسات وشركات على تكثيف توعية موظفيها بأهمية اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية، منها شركة سيريتل التي وضعت خطة منظمة للمساهمة في الوقاية من هذا الفيروس من خلال تكثيف تعقيم مكاتبها ومراكز خدمتها، إضافة إلى استخدامها لأجهزة قياس حرارة للكشف على موظفيها وزبائنها، والتوعية حول سلوكيات الوقاية.

كما اتبعت وزارتي التربية والتعليم العالي إجراءات وقائية صارمة كإغلاق المدارس والجامعات والعمل على تعقيم وحدات سكن الطلاب للوقاية من انتشار هذا الفيروس بين الطلبة وللحفاظ على شبابنا بعيداً عن أي خطر قد يصيبه، إضافة إلى المنافذ الحدودية وغيرها العديد من المؤسسات الأخرى التي اتبعت نفس الإجراءات.