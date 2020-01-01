نمط الحياة يتغير في روسيا والسبب؟؟

جهينة نيوز:

يبدو أنّ عادات الشعوب الاجتماعية والصحية تتغير تبعاً لكل مستجد وطارئ أياً كان مجاله، مايدفع الكثير من المفكرين والباحثين أيضاً إلى الخوض في هذه التغييرات، وهذا فعلاً ماتحدث عنه الكاتبان آنّا كوروليوفا وميخائيل روغوجنيكوف في موقع "إكسبرت أونلاين".

وجاء في المقال الذي حمل عنوان: "نصف الروس تقريبا يغيّرون نمط حياتهم بسبب فيروس كورونا": فقط حوالي 10 % من الروس، ومعظمهم من الجيل الأكبر، يحتاطون من الحبوب والمعكرونة والسكر والطحين ومواد التنظيف بسبب فيروس كورونا، فيما يلاحظ أن بقية الروس لا يقومون بتكديس مخزونات ولا يخشون من نقص المواد في المتاجر، فقد قال 58% من المستطلعة آراؤهم أن الفيروس لم يغير في حياتهم، بينما البقية بدأوا بالفعل في اتخاذ احتياطات مختلفة. وعلى وجه الخصوص، قال 18% إنهم قللوا من التنقل بوسائط النقل العام، و 16 % تخلوا عن السفر، وحوالي 13 %، قللوا من تواصلهم مع محيطهم، هذه بيانات الأسبوع السابق، أما اليوم، فأصبح عدد الذين يتفاعلون بطريقة ما مع الوضع الناجم عن الفيروس الجديد، على الأرجح، أكثر.

ويتابع الكاتبان: في الصدد، أكد الشريك الإداري لوكالة B&C ، مارك شيرمان، أن البلاد غير مهددة بنقص الغذاء، ذلك أن صناعة المواد الغذائية أفضل بكثير من غيرها، كما أن سلاسل البيع بالتجزئة متطورة أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، لدينا تجارة متطورة عبر الإنترنت. لذلك، حتى في حالة الحجر الصحي، لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلات في تأمين المنتجات، كما أن الوضع مع سلاسل البيع بالتجزئة تحت سيطرة الحكومة، لكن، من المهم ألّا تضخم سلاسل البيع بالتجزئة نفسها الوضع، مستغلة الحالة، لإظهار أن حال بعض المتاجر أفضل من غيرها.