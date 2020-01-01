خلفاً لـ عبدو.. قره علي مدرباً لناشئي تشرين بكرة القدم

جهينة نيوز عينّت إدارة نادي تشرين الرياضي غسان قره علي مدرباً جديداً لفريق الناشئين لكرة القدم خلفاً للمدرب أمجد حاج عبدو. وقال قره علي إن فريق الناشئين يمتلك عناصر جيدة ويحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق للوصول لأفضل تشكيلة تمثل النادي وتكون رافداً حقيقياً للفئات الأعلى، مضيفاً: يضم الفريق لاعبين لديهم إمكانات كبيرة لكنّها بحاجة للعمل المتواصل لاستثمارها بالشكل الأمثل وإعادة ترتيب الفريق وفق خطة مدروسة بشكل جيد يتم بموجبها تجاوز السلبيات وسد الثغرات والنقص الموجود بالفريق مستقبلاً. وكانت إدارة النادي أوقفت تدريبات فرق الفئات العمرية الأشبال والناشئين والشباب حرصاً على السلامة والصحة العامة لجميع اللاعبين إلى موعد يحدد لاحقاً.