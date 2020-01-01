Universal Pictures تمنحك فرصة مشاهدة الفيلم المعروض في السينما وأنت في بمنزلك

جهينة نيوز

في خطوة استثنائية، تقدم Universal Pictures أفلامها للإيجار عبر الإنترنت في نفس الوقت الذي تعرض فيه في دور السينما، ويأتي ذلك رداً على الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا، والتي تجبر الناس على البقاء في منازلهم بدلاً من الخروج لمشاهدة الأفلام في دور السينما.

وينتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تقريباً، حيث تتفاعل الحكومات والمدنيون بشكل مختلف مع الفيروس، لكن يتم حث الجميع تقريباً على البقاء في منازلهم كلّما أمكن ذلك، ما يؤثّر على طريقة عمل الناس وعلى كيفية اختيارهم قضاء وقت التوقف عن العمل، حيث يتم إلغاء الإجازات وتغلق المطاعم والأماكن العامة كذلك تغلق دور السينما أبوابها، الأمر الذي أدى إلى قيام شركة Universal Pictures بفعل ما لا يمكن تصوره.

كما هو معلن في البيان الصحفي لكومكاست، تقوم شركة Universal Pictures بعرض الأفلام للإيجار عن طريق الإنترنت في يوم إصدارها في دور السينما، وبدءاً من فيلم Trolls World Tour الذي أصبح بالإمكان استئجاره في 10 نيسان 2020 عندما يتم عرضه في دور السينما.