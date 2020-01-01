مشيداً ببنزيما.. فينيسيوس: ساعدني أكثر من الآخرين

جهينة نيوز:

أشاد النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، بزميله في نادي ريال مدريد، الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما.

وقال فينيسيوس ابن الـ 19 عاماً، خلال مقابلة صحفية إنّ بنزيما أكثر زملائه موهبة وأكثر من يساعده داخل الملعب، مضيفاً: ساعدني أكثر من أي لاعب آخر، ودعمني منذ اليوم الأول في ريال مدريد، حيث نصحني بكيفية اتخاذ القرارات بشكل أفضل، ويوجهني كلما لعبنا معاً، كما يطالبني بأن أبقى هادئاً ومركّزاً.

واستحضر فينيسيوس واقعة حصلت معه في مباراة أتلتيكو مدريد لإبراز التأثير الإيجابي لبنزيما عليه، حيث قال: في مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، فقدت الكرة، ما أدى إلى استقبال شباكنا لهدف، لقد تحدث بنزيما معي لدقائق عدّة ونصحني بتغيير مركزي حتى لا أحتفظ بالكرة بشكل أكبر وأستعيد ثقتي بنفسي لكي أبقى مركّزاً في المباراة... يدافع عن ألوان ريال مدريد لأكثر من عشر سنوات، لذلك يشرفني أن أتعلم منه.

واختتم فينيسيوس حديثه قائلاً: مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد يحافظ على الكرة بمهارة ويسيطر عليها بشكل مذهل، لكن بنزيما يفكر 10 ثوان أسرع من الآخرين.