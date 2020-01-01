ثلاثة خيارات لاستئناف "الليغا" فأيها الأفضل؟؟

جهينة نيوز:

توقّعت تقارير إعلامية إسبانية موعد استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بعد إيقاف المنافسات بشكل مؤقت بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقررت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني في الـ12 من الشهر الجاري، تعليق كل مباريات المسابقة مدة أسبوعين على الأقل في ظل تفشي كورونا.

وتوقعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تستمر مدة الإيقاف أكثر من شهر، مشيرةً إلى أنه تم وضع 3 سيناريوهات للمواعيد المحتملة لعودة عجلة الدوري الإسباني للدوران، وهي كالتالي: السيناريو الأول وهو الأكثر تفاؤلاً، ويقول بأن تستأنف منافسات "الليغا" في الـ23 من الشهر المقبل، وإن كان ذلك مستحيلاً، فإن السيناريو الثاني سيكون عودة مباريات الدوري يوم 2 أيار، أما السيناريو الثالث والأخير، فيعتمد على قرار الحكومة الإسبانية بإعلان نهاية الخطر، ورفع الحظر عن الأنشطة الرياضية، واستئناف مباريات "الليغا" يوم 14 أيار المقبل.

وتشير بعض التقارير إلى أن نادي برشلونة، سيقدم طلباً للهيئات الرياضية الإسبانية لإعلانه بطلاً رسمياً لمسابقة "الليغا"، وذلك في حال صدور قرار بإلغاء المسابقة مبكراً هذا الموسم.

وبعد انقضاء 27 جولة من منافسات الدوري الإسباني، ينفرد برشلونة، حامل اللقب، بالصدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.