بطل العالم في الووشو: بالتعاون والصبر ننتصر على كورونا

جهينة نيوز:

قال بطل العالم لعام 2019 في الووشو الإيراني، عرفان اهنكران، إنّه بالتعاون والصبر سنتخطى هذه الأيام العصيبة وسننتصر على فيروس كورونا.

وأضاف اهنكران، اليوم الأربعاء: هذا الفيروس ومنذ فترة وصل إلى بلادنا وللأسف تفشى بسرعة، مبيناً أنّ الجميع يعانيه، ومؤكداً أنه بالتعاون والصبر والالتزام بالإرشادات الصحية سنتخطى هذه الأيام العصيبة وسننتصر على هذا المرض.

ودعا اهنكران الشعب الإيراني إلی الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وعدم الخروج من البيت والتعاون مع الذين يقدمون الخدمات لمكافحة هذا الفيروس، كما أعرب بطل العالم في الووشو عن شكره لجميع الكوادر الصحية في البلاد الذين يضحون من أجل إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا ويعملون علی الحد من تفشي المرض أكثر فأكثر.