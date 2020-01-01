أمطار غزيرة ورياح شديدة وتوقعات بثلوج على المرتفعات

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية باردة.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد في المناطق الساحلية والجزيرة والشمالية ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كم/ساعة ولاسيما في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

أما غداً، فتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر أحياناً ولاسيما على الأجزاء الغربية الشمالية من البلاد ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر خلال ساعات الليل وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وشهدت بعض المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل أغزرها في الحسكة 65 مم.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 13 /6 14 /4 12 /3

القنيطرة 8 /2 9 /2 7 /1

درعا 13 /7 13 /6 11 /4

السويداء 8 /4 9 /2 7 /2

حمص 11 /5 12 /4 10 /3

حماة 12 /6 14 /5 13 /4

الحسكة 15 /6 13 /5 12 /4

اللاذقية 13 /11 14 /8 13 /7

طرطوس 14 /11 15 /9 14 /8

حلب 11 /5 12 /4 10 /4

إدلب 10 /6 11 /5 10 /4

دير الزور 16 /9 16 /9 15 /8

الرقة 15 /6 14 /8 13 /6