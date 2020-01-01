سورية تطلب من الصين إرسال فريق طبي للاستفادة من تجربتها.. يازجي: إجراءاتنا استباقية وعلى المواطنين التعاون لتطبيقها

جهينة نيوز

كشف وزير الصحة نزار يازجي أن الوزارة طلبت من السفير الصيني بدمشق فونغ بياو إرسال فريق طبي إلى سورية للاستفادة من تجربتها، في احتواء المرض والتدابير التي اتخذتها في هذا المجال.

وفي اتصال هاتفي مع «الوطن» أكد يازجي، ضرورة توعية المجتمع السوري إلى خطورة هذا الفيروس، وسرعة انتشاره وأن كل الإجراءات التي اتخذت هي استباقية لمنع وصول الفيروس إلى سورية وانتشاره، مؤكداً من جديد أن سورية حتى اليوم خالية من أي إصابة مثبتة، وأن وزارة الصحة بالتعاون مع باقي الوزارات والوحدات الإدارية ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع دخول هذا الفيروس الذي ينتقل عبر الأشخاص إلى سورية، منوهاً بضرورة توعية كل السوريين إلى خطورة هذا الفيروس وأن يلزموا بيوتهم في حال لا يوجد أي ضرورة للخروج، وأن كل ما يصدر من قرارات، هي لمصلحة كل المواطنين الذين عليهم فقط التعاون في تطبيقها