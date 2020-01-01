الحظر الأمريكي على إيران يفاقم الوضع بالنسبة لـ"كورونا"

جهينة نيوز

قال الدبلوماسي الروسي السابق سيرغي فوربيزف إنّ إجراءات الحظر الأمريكية على إيران ساهمت في تفاقم الوضع بالنسبة إلى مكافحة فيروس كورونا لأنّ واشنطن تملك إمكانيات ضخمة طبية.

وأضاف فوربيزف في حديث تلفزيوني أنه يجب تقديم مساعدة طبية أمريكية إلى إيران عن طريق البعثات الطبية أو طرق أخرى، مشيراً إلى أنّ تفاقم الأوضاع في إيران هو لمصلحة واشنطن ولاسيما الرّئيس الأمريكي ترامب وهو الأمر الذي بات واضحاً للعالم.

وتابع فوربيزف أن القيادة الإيرانية تستغل فرصة توجيه الاتهامات إلى الإدارة الأمريكية للفت نظر الرأي العام العالمي إلى الأوضاع الصحية والإنسانية في إيران، وأنّ الاتهامات الموجهة من قبل موسكو وبكين وطهران إلى أمريكا صحيحة وواقعية، لكن لابدّ من توسيع النظر إلى ما يجري في العالم اليوم من أزمات أخرى.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية حذّرت من فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ مساراً سياسياً، في الوقت الذي يشهد في العالم أزمة اقتصادية خانقة، مؤكداً أنّ الظروف في العالم تتطلب توحيد الجهود لمحاربة وباء كورونا.