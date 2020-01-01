أنشطة الرئيس بوتين تسير بشكل طبيعي وموظفوه يخضعون للفحوصات

جهينة نيوز

أكّد الكرملين أن موظفي إدارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يخضعون لفحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في ردّه على سؤال من صحفيين حول ما إذا كان موظفو إدارة بوتين يخضعون للفحوصات: "نعم".

في غضون ذلك، طالب بيسكوف جميع وسائل الإعلام التي ستغطي زيارة بوتين إلى شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، باختيار الصحفيين، الذين سيعملون مباشرة من مواقع الفعاليات المقامة هناك، بصورة دقيقة لتقليص إمكانية نشر الفيروس إلى أدنى حد ممكن.

وسبق أن أكد بيسكوف أن أنشطة بوتين تسير بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنّه شدد على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية في ظل انتشار المرض.

كما رأى المتحدث باسم الكرملين لاحقاً أنه لا يوجد أي داع لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب التفشي، بينما أشار بوتين نفسه، أمس الثلاثاء، إلى أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.