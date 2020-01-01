النقد الدولي يرفض منح فنزويلا قرضاً بـ5 مليارات دولار

جهينة نيوز

رفض صندوق النقد الدولي تلبية طلب من الحكومة الفنزويلية لمنحها قرضاً قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في ردع فيروس "COVID-19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، دولياً.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، فجر اليوم الأربعاء: للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب، وكما أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي.

وأضافت المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، أنه ليس هناك وضوح في مسألة الاعتراف بشرعية حكومة مادورو.

وأعلنت السلطات في كاراكاس، أمس الثلاثاء، عن أن مادورو طلب من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، علماً أن آخر مرة حصلت فيها الدولة الأمريكية اللاتينية الغنية بالنفط على مساعدة من هذه المؤسسة تعود إلى العام 2001.