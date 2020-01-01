تجهيز قسم عزل في مشفى الرازي بحلب.. وحملة تعقيم المدارس في المحافظات مستمرة!

جهينة نيوز

انطلاقاً من توجيهات الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحفاظ على الوضع الصحي في المدارس والمؤسسات، اتخذت مديرية التربية في حلب إجراءات احترازية للحفاظ على السلامة الصحيّة في المدارس والمجمعات التربوية بدأتها بحملة تنظيف وتعقيم شاملة ضد الأمراض الفيروسية. وأشار مدير التربية في حلب إبراهيم ماسو إلا أنه سيتم العمل على تنظيف وتعقيم مدارس حلب ريفاً ومدينةً بالتشارك مع مجلسي محافظة ومدينة حلب، ومديرية الصحة، وفوج الإطفاء والبالغ عددها 1480 مدرسة في الريف والمدينة والعمل مستمر خلال الأسبوع القادم.

وسيشمل التعقيم البناء المدرسي والقاعات الصفية والإدارية والأبواب والمرافق الصحية وخزانات المياه ومناهل الشرب. من جهته نوّه رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور يحيى العتر باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والعمل جارٍ على تأمين كل ما يلزم للوقاية من الأمراض.

وفي السياق نفسه كثف مجلس مدينة حلب عبر مديرياته الخدمية حملات النظافة وغسيل وتعقيم الشوارع والحاويات في مختلف محاور وأحياء المدينة، وتم أمس تنفيذ حملة نظافة وغسيل وتعقيم للشوارع والحاويات في معظم أحياء المدينة.

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي تفقد سير الأعمال وأكدَّ تكثيف الجهود والتركيز على الأماكن والتجمعات السكنية المكتظة ومحيط جامعة حلب ومحيط المدارس والمستشفيات وداخل الحدائق بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس «كورونا».

وذكر مدير المدينة الجامعية في حلب حسان قطنه جي أنه تم البدء بتنفيذ حملة تعقيم للوحدات السكنية لتشمل جميع الوحدات البالغ عددها 20 وحدة خلال 48 ساعة، مع تكرار التعقيم بشكل دوري. وأكد معاون مدير صحة حلب الدكتور مازن الحاج رحمون أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة بفيروس «كورونا»، وقد اتخذت المديرية كل الإجراءات الاحترازية من افتتاح نقطة فحص طبية في المطار إضافة لنقاط فحص في المعابر مع المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح الدكتور الحاج رحمون أن مديرية الصحة تتابع إجراءاتها الاحترازية من خلال تجهيز غرف عزل في مشفى الرازي لاستقبال اي حالة مشتبهة والتي يتم التأكد منها من خلال التحاليل والمسحات التي ترسل لمخابر الوزارة.

بدوره مدير مشفى زاهي أزرق الدكتور باسل سليمان لفت إلى أنه تم تخصيص ثلاث غرف للعزل، وتهيئة الكوادر الطبية والفنية والتمريضية وتأمين كل مستلزمات العزل والوقاية، إضافة إلى خطة عمل لتخفيف الازدحام لمراجعي المشفى ومراجعي العيادات الخارجية.

من جانبه أشار رئيس التمريض العام في مشفى الرازي وضاح حمدك إلى أنه تم اتخاذ خطة متكاملة لعمليات التعقيم المستمر لجميع أقسام وغرف المشفى حفاظاً على صحة المرضى والمراجعين وصحة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المشفى، والتشدد في التقيد باللباس الخاص للعناصر التمريضية الذي يستعمل لمرة واحدة.

وفي دمشق بين مدير التربية غسان اللحام أنه في ضوء توجيهات وزير التربية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية تربية دمشق، استمرت أعمال التنظيف والتعقيم في مدارس دمشق خلال فترة تعليق الدوام المدرسي لتشمل كل مدارس المدينة و شملت تنظيف الأثاث ودورات المياه وخزانات المياه ومختلف المرافق المدرسية, إضافة إلى أعمال التعقيم والتنظيف لديوان مديرية تربية دمشق وعدد من الأقسام الإدارية, علماً أن المديرية قامت في وقت سابق بتركيب أجهزة تعقيم في مبنى المديرية بما فيها الدوائر الموجودة خارج المديرية لاستخدامها في تطهير اليدين والتعقيم وقت العمل للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف اللحام: إن مديرية تربية دمشق تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير للوقاية من الاصابة بالفيروسات بدءاً من التشديد على نظافة المدارس وكل مرافقها بما فيها الحمامات وخزانات المياه كما تم التأكيد على شراء قفازات للمعتمدين لكون عملهم يتطلب ملامسة النقود وخاصة أثناء صرف الرواتب يدوياً للمستحقين.

وأكد اللحام حرص المديرية على توفير مستلزمات النظافة العامة والشخصية في المدارس، والحفاظ على نظافة البيئة المدرسية، وتوعية الطلبة بأهمية النظافة الشخصية، بالإضافة إلى متابعة الجوانب الصحية في المدارس عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بها المعنيون في دائرة الصحة المدرسية.