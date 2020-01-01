إنتاج ١٥ ألف كمامة يومياً.. استنفار شركات النسيج والعمل ثلاث ورديات

جهينة نيوز

تبذل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية جهوداً كبيرة لزيادة الطاقات الإنتاجية بهدف تلبية حاجة السوق المحلية من المواد والمستلزمات الوقائية لمنع انتشار فيروس الكورونا وذلك في إطار التوجهات الحكومية للتصدي لهذا الوباء، وعليه تم استنفار الشركات المنتجة لتوفير الكميات اللازمة لكافة القطاعات.

مديرو الشركات المنتجة لهذه المواد أوضحوا بأن العمل جار لتأمين الشاش الطبي والقطن والكمامات الوقائية وبطاقات تلبي احتياجات السوق المحلية، حيث أكد مدير عام شركة وسيم للألبسة الجاهزة هيثم زاهر أن الشركة تنتج يومياً نحو ١٥ ألف كمامة في حين بين مدير الشركة الخماسية مصطفى هلال أن إنتاج الشركة من الشاش والقطن الطبي كاف وأكبر من احتياجات السوق المحلية، مؤكداً قدرة الشركة على تلبية متطلبات كل القطاعات العامة والخاصة والمشافي.

بدوره أشار مدير شركة الدبس المهندس حسام الشلحة إلى أن الشركة بدأت العمل بالطاقة القصوى لإنتاج الشاش الطبي حيث ارتفع الإنتاج من 2000 متر يومياً إلى 10 آلاف وبلغت الطاقة التخزينية نحو مليون متر موضحاً أن الشركة بدأت أيضاً بإنتاج مواد التعقيم والتطهير والكمامات الخاصة بعمال الشركة أولاً على أن يتم التوسع بإنتاج هذه المواد وتزويد السوق المحلية منها وتأمين احتياجات القطاعين العام والخاص التي يتم إنتاجها من المواد الأولية المتوافرة محلياً.

الاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء كورونا شمل العديد من الشركات الصناعية العامة التي تنتج المواد الطبية الوقائية ومنها المعقم الرئيسي الذي تنتجه شركة تاميكو حيث وصلت كميات الإنتاج ٦٠٠ كيلو غرام يومياً ويمكن رفع الطاقات الإنتاجية في حال الضرورة، إضافة إلى إنتاج المعقمات في شركة سار وبكل أنواعها (المساحيق المعقمة للمشافي والديتول المعقم للمباني والأرضيات والآليات) وبالكميات التي يحتاجها السوق إضافة إلى المواد الأخرى مثالها الكلوريت المعقم والمواد المنظفة ذات الاستخدام اليومي من الصابون والمساحيق والأخرى واللودالين والمناديل الورقية في الشركة التحويلية (كنار).

وبينت المؤسسة النسيجية أن أسعار منتجاتها لم يطرأ عليها تعديل وتباع بسعر مخفض عن السوق مؤكدة استعدادها لتلبية طلبات الجهات والقطاعات خاصة أن وزارة الصناعة وجهت كل الشركات المنتجة لهذه المواد بالعمل ثلاث ورديات يومياً لسد الطلب المتزايد على تلك المواد وإبقائها ضمن حدود الأسعار الطبيعية.