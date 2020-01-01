تغذية الصرافات متواصل منعا للتجمعات.. المالية تنسق مع الصحة لتمويل احتياجات المشافي والمراكز الطبية

جهينة نيوز

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة بتسريع عمليات التمويل اللازمة لمختلف الجهات وخاصة المشافي والمراكز الطبية من أجل تلبية احتياجاتها من التجهيزات الطبية والأدوية والمعقمات بالسرعة القصوى وتأمين متابعة صرفها لأصحاب الاستحقاق وإعطائها الأولية نتيجة الظروف الحالية.

وزارة المالية وفي بيان لها أوضحت أن إجراءاتها تضمنت تسريع تقديم الخدمات لتخفيف ضغط المراجعين حرصاً على سلامتهم وتنظيم عمليات سداد رواتب المتقاعدين وورثتهم من أصحاب دفاتر المعاشات منعاً للازدحام بحيث يتم تسليم المتقاعدين العسكريين وورثتهم معاشاتهم اعتباراً من 25 الشهر بدلاً من بداية الشهر والمتقاعدين المدنيين وورثتهم اعتباراً من بداية الشهر.

كما وجهت الوزارة باستمرار تغذية الصرافات على مدار الساعة والعمل على إلغاء التجمعات بكل أشكالها في سائر فروع المصارف حرصاً على السلامة العامة والتعقيم الدوري للصرافات عدة مرات خلال اليوم الواحد.

بالمقابل ووفقاً لتلك الإجراءات فقد تم تعليق الدوام في المعهد التقاني المالي وتأجيل جميع الفعاليات والنشاطات والدورات والامتحانات ومنع التجمعات غير اللازمة للتخفيف من الاختلاط قدر الإمكان وحصر استلام المعاملات الورقية للمواطنين عن طريق النافذة الواحدة وتحديد قائمة بالخدمات التي يمكن تأجيلها.