إيطاليا.. ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 2500 و اصابات و وفيات في دول اخرى بسبب كورونا

جهينة نيوز:

يتوالى الارتفاع في عدد الحالات المسجلة لمصابين بفيروس كورونا حول العالم في ظل الإعلان عن تسارع الخطوات لإنتاج لقاح أو علاج لهذا الوباء.

أعلنت السلطات الإيطالية الثلاثاء عن وفاة 345 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2503.

وسجلت السلطات أكثر من 3500 إصابة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 31506.

وفي هذا السياق ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 120 مصاباً حيث أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن مجموع الحالات المثبتة مخبرياً بلغ حتى الآن 120 حالة فيما سجلت حالتا شفاء تام.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب وتسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا لتصل حصيلة حالات الإصابة إلى 38 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ عدد الإصابات 154 حالة.

كما أعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس بينها عشرات الحالات المرتبطة بسفينة سياحية فيما أعلنت وزارة السياحة أن مصر ستبقي مجالها الجوي مفتوحاً للسماح للسياح بالعودة إلى بلدانهم.

وفي تونس أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي تسجيل 4 حالات إصابة جديدة موضحاً أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 24 حالة مؤكدة منها 14 حالة قادمة من الخارج و10 حالات محلية.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران بلغ لغاية ظهر اليوم 16 ألف و169 فيما بلغ عدد المتوفين 988 والمتعافين 5389 شخصاً.

وفي الهند أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 137 حالة فيما سجلت حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 3 حالات.

وفي سياق متصل أغلقت الهند معلمها السياحي الرئيسي تاج محل فيما صدرت تعليمات في مومباي المركز الاقتصادي البارز بالبلاد إلى الأشغال التي لا تقدم خدمات أساسية بإبقاء نصف قوتها العاملة بالمنازل وذلك في إطار إجراءات مكافحة الفيروس.

وقالت باكستان إن عدد حالات الإصابة المؤكدة زادت أكثر من الضعف لليوم الثاني على التوالي لتصل إلى 187 وأرجأت بطولتها الشهيرة للكريكت اليوم بعدما بلغت الدور قبل النهائي.

من جانبها أعلنت الفلبين وماليزيا ظهور حالات إصابة جديدة حيث أكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 45 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 187 في حين أكدت ماليزيا تسجيل 38 حالة ليصل الإجمالي إلى 172 حالة.

وفي القارة الأوروبية تم تسجيل 185 إصابة جديدة بالفيروس حيث ارتفع عدد الإصابات في بلجيكا إلى 1243 فيما أعلنت السلطات الدنماركية عن ارتفاع الإصابات إلى 960 والوفيات إلى 4 أشخاص.

من جانبه أعلن رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيجا حالة الكارثة على مستوى البلاد وذلك بعد تسجيل 26 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وفي سويسرا أعلنت السلطات الصحية أن نحو 2650 شخصاً أصيبوا فيما توفي 19 شخصاً متوقعة أن العدد سيزداد في حين يأخذ الوباء مجراه.

وفي القارة الأفريقية أعلن وزير الصحة العامة الكاميروني مانودا ملاخي عبر حسابه على موقع تويتر الإلكتروني أن الكاميرون سجلت خمس حالات إصابة جديدة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق الاجراءات الاحترازية المتخذة ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلاً عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف إلى حماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وبخصوص الأنشطة الرياضية الدولية أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا تأجيل بطولة أوروبا للعام الحالي 2020 حتى العام القادم بسبب تفشي فيروس كورونا كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل كأس كوبا أمريكا بسبب الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ190 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 7893.