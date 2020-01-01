ضبط مركزين ومؤسسة تجارية ومحل في دمشق يتعاملون بغير الليرة السورية

جهينة نيوز:

ضبطت إدارة الأمن الجنائي مركزين ومؤسسة تجارية ومحلا في دمشق يتعاملون بغير الليرة السورية وأوقفت شخصين أثناء مزاولتهما مهنة تحويل الأموال بطرق غير قانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن إدارة الأمن الجنائي ضبطت بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي مركزين للتجهيزات الطبية في محلتي الطلياني والعفيف يقوم أصحابهما بتسعير السلع من التجهيزات الطبية وبيعها بالدولار الأمريكي.

وبينت الوزارة أنه تمت مصادرة مبلغ أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة سورية وجهاز مراقبة كاميرات في المركز الأول فيما عثر بالمركز الثاني على جهازي كمبيوتر وعملات أجنبية ومبلغ مالي بقيمة 334ر11 مليون ليرة.

وحسب البيان تم ضبط مؤسسة للوساطة التجارية في محلة “الطلياني” عثر أثناء تفتيشها على وثائق تثبت تعاملها بغير الليرة السورية منها عرض فيلا للبيع بمبلغ سبعمئة ألف دولار أمريكي وصودر منها جهاز كمبيوتر محمول وبالتحقيق مع مالكها اعترف بقيامه ببيع الشقق السكنية والمزارع بالدولار الأمريكي.

كما ألقي القبض وفق البيان على شخصين أثناء قيامهما بتسليم حوالات مالية بطريقة غير قانونية وهما المدعوان “ش.م” و”ي.ش” ضبط بحوزتهما مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة سورية وتم حجز سيارة خاصة نوع “شفروليه” كانا يستخدمانها في تسليم الحوالات المالية وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع أشخاص متوارين خارج سورية يقومون بتزويدهم بأرقام هواتف الزبائن والمبالغ المراد تسليمها لهم في أحياء دمشق.

وأشارت الوزارة إلى توقيف صاحب محل معد لخراطة محركات السيارات في منطقة “حوش بلاس” وبالتحقيق معه اعترف بتعامله مع المجموعات الإرهابية في محافظة درعا من خلال قيامه بإصلاح محركات السيارات العائدة لهم ضمن محله يحضرها له شخص متوار وكان يتقاضى أجرتها منه بالدولار الأمريكي وضبط بحوزته مبلغ 14 ألف دولار أمريكي تبين وجود قطعة منها من فئة المئة دولار مزيفة.

وأكدت الوزارة أن جميع المبالغ المالية المصادرة سلمت إلى مصرف سورية المركزي أصولا واتخذت الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.