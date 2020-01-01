أبراج الأربعاء 18 آذار مع سمر عمران

جهينة -خاص:

مولود 18-3: يبحث عن طرق ذكية لحل مشكلات الآخرين.. قد يكون خبيراً بالتكنولوجيا وشبكات التواص الاجتماعي.. مفاوض بارع.. يتمكن من كشف الفرص السانحة له.. حساس ومتحدث يخفي ضعفه أحياناً.. يستحق الكثير من التقدير والحب والتعبير عن المشاعر.. يواجه مشكلات برسم حدود علاقاته.

هذا العام حافل بالعمل ومشاركة بأعمال أخرى... نجاح بالأمور الاجتماعية واتصالات.. للعازب مقابلة شخص بالصدفة.. غالباً الشهور: الرابع والخامس والسادس تكون حافلة اجتماعياً.

الحمل:

لاتترك شيئاً للصدفة.. ابق نظامياً وعملياً ومثالياً وانتبه على قراراتك.. طاقة مخزونة لإنجاز أعمالك.. أمّن نفسك من بعض المطبات وسيطر على زمام الأمور والأصدقاء وانتبه على سمعتك.

الثور:

رفيق جيد.. اختلط بالناس لتعبر عن رأيك بوضوح.. يوم فيه حركة وسفر واتصالات.. لاتعاند ولا تنقل شائعات.. يوم فيه فهم لمعاني الحياة والتغلب على استياء ما.. تتحرك وناجح اليوم.

الجوزاء:

أمور غامضة وسرية.. أنت في مجال المال، محظوظ لكن مع ذلك انتبه من التبذير والمصاريف... تكثر المفاوضات.. خذ الأمور بتروي..

السرطان:

تركيزك على الشراكة العاطفية أو المهنية.. انتبه للبيت والشركاء واترك الشريك يثق بك.. متابعة أحداث متبادلة.

الأسد:

تميل للكسل، لذلك انتبه من تراكم الأعمال.. اليوم الاعتماد عليك بسبب جديتك بالعمل.. ثق بالآخرين وانتبه لصحتك.. جرّب أن تغفر وتسامح اليوم إذا تعرضت لإساءة من أحدهم.. تنقل من مكان إلى مكان في العمل.

العذراء:

تشعر بالراحة وتقضي وقتاً جميلاً مع الأحبة وتطور غير مسبوق وتتفاهم مع الأولاد.. تحتار أي عمل ستساعد به.. يوم للثقة والسعادة لكن انتبه من حجم الإنفاق.. يوم فيه حظ ونشاطات وعاطفة وتغيير مكان إقامة أو أخبار جيدة تسمعها.

الميزان:

يوم للحب والتفاهم وبموهبتك تجعل بيتك مريح وقسم مد وجزر لكن المسؤولية العائلية تسبب التوتر، لذلك حاول التفكير بالخيارات والبقاء في البيت لأنّ مصالحك الشخصية هي المطلوبة منك اليوم.

العقرب:

نشاط وإنجازات.. معالجات وتفضل أن تكون قائد مجموعة للتخطيط من خلال سفر قصير وقوي اليوم بأي أمر أو مقابلة.. وقت جيد مع من تحب.. وأخبار جميلة تتعلق بالوضع الاجتماعي والمهني.

القوس:

قوي وتضع قدمك على الأرض وتفهم التفاصيل.. تلاحق موضوع مالي . الحظ إلى جانبك ومفاجأت مالية واستثمارات ومكاسب وهدايا.

الجدي:

القمر في برجك تتأقلم بسرعة وأفكار تنفذها.. يوم حيوي وجيد للحركة.. تتمنى أن تكون في ست أماكن في وقت واحد.. يوم جيد للحسم أو التغيير سواء في الشكل أو السيطرة على زمام الأمور.

الدلو:

توتر وخلافات لذلك كن بارعاً بالتعامل.. ربما تسمع تأنيباً وترد الكيل كيلين. خذ نفساً طويلاً حتى يصل القمر إلى برجك.

الحوت:

تركز اهتمامك مع الأصدقاء.. علاقات دافئة وقوية.. يوم فيه دعوات وعزائم وتحصل على مرادك.