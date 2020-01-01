القوات المسلحة اليمينة تعلن تحرير محافظة الجوف باستثناء بعض المناطق

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الثلاثاء عن عملية عسكرية كبرى تمكن خلالها الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحرير كافة مديريات محافظة الجوف باستثناء بعض المناطق.

وأكد سريع في بيان له أن “القوات المسلحة اليمنية استكملت تحريرَ كافةِ مديرياتِ محافظةِ الجوفِ عدا بعضِ المناطقِ في مديريةِ خب والشعف وصحراءِ الحزمِ في عمليةٍ عسكريةٍ واسعة”.

وقال سريع “خلالَ خمسةِ أيامٍ من المواجهاتِ العنيفةِ ورداً على تصعيدِ العدوِّ بالمحافظةِ حققتْ قواتُنا المسلحةُ ما يلي: دحرُ ما يسمى بالمنطقةِ العسكريةِ السادسةِ بجميعِ الويتِها العسكرية، وقوعُ المئاتِ من قواتِ العدوِّ بينَ قتيلٍ وأسيرٍ ومصابٍ بينهمْ قادة، اغتنامُ كمياتٍ مختلفةٍ من الأسلحة”.

وأوضح سريع أن “القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ شاركت في العملية بأكثرَ من خمسين عمليةً منها عملياتٌ استهدفت عمقَ العدوِّ السعوديِّ رداً على تصعيدهِ الجوي”، وحيا “الدورَ البارزَ والمشرفَ لقبائلِ محافظةِ الجوفِ في تحقيقِ هذا الإنجازِ الكبيرِ”، وأكد ان “القوات المسلحة في العملِ على تحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ حتى تحقيقِ الاستقلالِ الكامل”.

المصدر: موقع انصار الله