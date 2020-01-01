العاهل الأردني يفرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة انتشار كورونا

جهيمة نيوز

فرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بموجب مرسوم ملكي حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة انتشار كورونا.

و حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني وافق ، الثلاثاء، على قرار الحكومة بإعلان تفعيل العمل بقانون الدفاع العام في جميع أنحاء المملكة، بداية من اليوم، لـ"تذليل العقبات أمام مواجهة الآفة"، في إشارة إلى فيروس كورونا.

وقال الملك عبدالله الثاني إن "الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي (الدفاع العام رقم 13 لسنة 1992)، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء".

وأضاف الملك عبدالله الثاني أن إجراءات الحكومة الاستباقية في مواجهة فيروس كورونا "تبين أنها ناجعة"، داعيًا إياها إلى تكثيف جهود تخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية.

وقال عاهل الأردن إنه "يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة بانتظام، خصوصًا تلك المعنية بخدمة المواطن".

و يذكر أن الملك عبدالله الثاني أجرى فحص فيروس كورونا المستجد، الأحد، فور عودته إلى أرض الوطن، وأثبتت الفحوصات سلامته. ت