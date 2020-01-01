جنيف ... الصحة العالمية تؤكد عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في سورية

جهينة نيوز:

أكدت منظمة الصحة العالمية عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث الإعلامي باسم المنظمة قوله في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في جنيف إنه “لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية”.

وكان الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة سعيد نوه في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الصحة الدكتور نزار يازجي قبل أيام بجهود الحكومة السورية والإجراءات التي اتخذت في مختلف القطاعات للتصدي لانتشار فيروس كورونا واصفا إياها بالمهمة جدا لجهة الوقاية وتقليل الخسائر في حال حدوث إصابات مؤكدا أن المخبر المرجعي في وزارة الصحة قادر على تشخيص إصابات الفيروس لناحية المستلزمات وخبرة الكادر الطبي.

واتخذت الحكومة في الأيام الماضية سلسلة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وهي تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية لغاية الثاني من نيسان المقبل وتعقيم وحدات السكن الجامعي وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة