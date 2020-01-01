طبيب إيطالي: كل 5 دقائق نستقبل مصاباً بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

كشف الطبيب الإيطالي ماسيمو جالي، متخصص في الأمراض المعدية، استقبال مستشفى ساتشو بمدينة ميلانو مصابا بفيروس كورونا المستجد كل 5 دقائق.

وقال جالي: "أوشكنا على عدم القدرة على استقبال مرضى جدد، الأسرة مشغولة بأكملها".

وأشار إلى أن المرضى غير المصابين بالفيروس يتم تسريحهم كل ساعتين أو 3 ساعات، موضحا أن مديري المستشفيات يبحثون عن مبان بديلة لعلاج المرضى، مطالبا الدول الأخرى بأن تظل "يقظة للغاية" في تعقب جميع المصابين.

وأضاف "بات مؤكدا أننا نواجه وباء، أعداد المرضى في إسبانيا وفرنسا وألمانيا تشير بوضوح إلى أننا لا نبعد سوى أسابيع قليلة عن وقوع الكارثة ومواجهة وباء حقيقي".

وأرجع الأطباء ارتفاع معدل الوفيات في إيطاليا، الذي بلغ 6.8% ضعف تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى ارتفاع معدلات أعمار السكان.

وقضى فيروس كورونا المستجد على 5808 أشخاص حول العالم، أغلبهم في الصين منشأ الوباء، وأصاب أكثر من 153377 آخرين. ورغم عدم التوصل لعلاج فعال لهذا المرض فإن نحو 75 ألفا و559 شخصا تعافوا منه