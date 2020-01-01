ايران.. الاصابات بكورونا 16169 والمتعافين 5389 والوفيات 988

جهبنة نيوز:

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 16169 والمتعافين 5389 والمتوفين 988 حالة لغاية ظهر اليوم الثلاثاء

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية حتى ظهر اليوم الثلاثاء تسجيل 1178 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد لغاية الان الى 16169 حالة.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5389 حالة فيما توفي 135 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 988 حالة لغاية الان.