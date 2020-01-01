محافظة دمشق: إغلاق مقاهي الانترنت وصالات ألعاب الأطفال والأندية الرياضية الخاصة

جهينة نيوز:

أصدرت محافظة دمشق اليوم قرارا بإغلاق مقاهي الانترنت وصالات ألعاب الأطفال بما فيها المتواجدة ضمن المولات التجارية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار إغلاق جميع الأندية الرياضية الخاصة وصالات السينما والمسارح الخاصة والعامة وصالات المناسبات والأفراح والعزاء.

كما تضمن القرار إغلاق جميع صالات الفعاليات الاجتماعية “بازارات وندوات ومعارض ومؤتمرات” وإيقاف كل الحفلات الموسيقية والبرامج الفنية على اختلاف أنواعها ضمن المطاعم والفنادق والملاهي.

وطلبت المحافظة في قرارها من جميع أصحاب المحال التجارية بعدم عرض المواد الغذائية خارج محالهم ومن المنشآت التي تصنع أو تقدم الأغذية القيام بأعمال التعقيم المستمرة مؤكدة ضرورة تقيد جميع المطاعم والمقاهي الشعبية والسياحية بعدم تقديم النراجيل في الأماكن المغلقة والمكشوفة ومنع خدمة توصيلها إلى المنازل.

وشددت المحافظة على المديريات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق أي منشأة لمدة غير محددة لا تلتزم بالقرار داعية جميع المواطنين إلى الاتصال بالرقم 127 في حال وجود أي شكوى لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين