الكشف عن ان جنود للاحتلال التركي في ادلب مصابين بكورونا

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام تركية عن إصابة 3 عناصر من قوات الاحتلال التركية المشاركة في العدوان على مدينة إدلب بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم للحجر الصحي, دون كشف مصدر عدوتهم التي يعتقد انها من الارهابيين متعددي الجنسيات الذين يستقدمهم الاحتلال التركي الى ادلب.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية بالعربية عن موقع إخباري محلي، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد منتشر في مناطق الصراع بسوريا في اشارة لمناطق نفوذ الاحتلال التركي.

وأضافت أن جنودا أتراكا وبعض عناصر الفصائل الارهابية أصيبوا بالفيروس.

وأشارت إلى أن "الجنود الأتراك الـ3 تم نقلهم إلى الريحانية ومن ثم إلى أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية حيث تم وضعهم في الحجر الصحي".

ولم يعرف بعد عدد المصابين بالفيروس؛ لعدم إجراء السلطات فحصا طبيا للجنود عقب هذه الواقعة التي تبين وقوعها قبل نحو أسبوع.

وتبين أن الجنود الـ3 اشتكوا من إصابتهم بإنفلونزا شديدة، غير أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابتهم بفيروس كورونا.

و يحتل ادلب الى جانب قوات الاحتلال التركية فصائل ارهابية متعددة الجنسيات من بينها جنود القوقاز و الحزب التركستاني الذي يضم مقاتلين صينيين من الايغور و تنظيمات ارهابية متعددة الجنسيات.