اليوم 6 في الحجر الصحي".. Pac Man فيديو يحقق 30 مليون مشاهدة في ساعات

تعيش دول كثيرة في العالم حالة حجر صحي وحظر تجول في الشوارع خوفا من تفشي فيروس كورونا، مما دفع الناس إلى البحث عن أساليب للتسلية و منها نشر فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي .

و حقق فيديو نشره أحد القابعين في الحجر الصحي، حوالي 30 مليون مشاهدة وملايين الإعجابات والمشاركات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

ودفع الملل، صاحب الفيديو إلى تقليد لعبة Pac Man الشهيرة المطلوب فيها ابتلاع أكبر عدد من الكرات عبر "فم متحرك".

وجعل الشخص الذي صور الفيديو يده على شكل فم مرتديا فقازا أسود اللون، وتظاهر بأنه يأكل السيارات التي تمر عبر نافذة منزله مرفقا الفيديو بصوت اللعبة الشهيرة.

وكتب صاحب الفيديو، الذي لم يتبين موقعه: "اليوم السادس في الحجر الصحي."

وشاهد الفيديو، الذي نشر يوم الاثنين، لحظة كتابة هذه السطور حوالي 28 مليون شخص، وشاركه أكثر من نصف مليون، وأعجب به أكثر من مليونين.