طبيب روسي: المتعافون من فيروس "كورونا" يكتسبون مناعة لعدة سنوات

جهينة نيوز:

صرح مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المنقولة بالنواقل في جامعة " سيتشينوف" الحكومية بموسكو، ألكسندر لوكاشيف، اليوم الاثنين، أن المريض الذي يشفى من فيروس "كورونا" المستجد عادة ما يكون غير معرضا للإصابة مرة ثانية، لأنه يطور مناعة على الأقل لعدة سنوات.

وقال لوكاشيف لوكالة "سبوتنيك": "عادة، في المرة الثانية لا يمكن للمريض أن يصاب بنفس الفيروس التاجي. على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، لأنه يكتسب مناعة".

كما أشار إلى أن حالات الإصابة بالعدوى مرة ثانية في ووهان، التي تناقلتها وسائل الإعلام، يمكن أن تكون لها علاقة بأخطاء في التشخيص.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.