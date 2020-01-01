عدد مصابي كورونا في كيان الإحتلال يتجاوز ال 300

جهينة نيوز:

أعلنت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 304 عقب تسجيل 6 إصابات جديدة.

ونقلت الإذاعة الاسرائيلية الرسمية عن وزارة الصحة، إنه تم الكشف عن 6 إصابات جديدة خلال ساعات الليلة الماضية بما يرفع عدد المصابين إلى 304.

ووصفت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة 284 بـ "الطفيفة"، و11 بـ "المتوسطة"، و4 حالات بـ "الخطيرة"، في حين أعلنت عن شفاء 5 مرضى.

وفي أعقاب ذلك أعلن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو الليلة الماضية عن فرض مزيد من القيود ابتداء من يوم غد الأربعاء.