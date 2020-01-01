"يويفا" يقرر تعليق بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب كورونا

جهينة نيوز:

قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعليق بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي الخبر قائلاً إن بطولة أمم أوروبا 2020 تأجلت إلى العام المقبل وستقام بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021.

وفي نفس السياق، ذكرت عدة وسائل إعلام في ألمانيا من بينها القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) وإسبانيا منها إذاعة كادينا سير أن الدوريات الوطنية الأوروبية واتحاد الأندية الأوروبية (إي سي ايه) وافقوا اليوم على مقترح بهذا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويتعين أن يوافق أعضاء يويفا الـ55 في مؤتمر آخر عبر الفيديو على تأجيل البطولة بسبب وباء فيروس كورونا، قبل أن تتمكن اللجنة التنفيذية التابعة ليويفا من إصدار قرار نهائي بهذا الشأن.

وكان من المفترض أن يتم تنظيم البطولة في 12 دولة أوروبية بمشاركة 24 منتخبا وإجمالي عدد مباريات بـ51 مباراة في الفترة بين 12 يونيو حتى 12 يوليو المقبلين.

ولا يزال من غير المحدد بعد الكيفية التي سينظم بها يويفا البطولة في صيف 2021 تحت نفس الظروف .

المصدر وكالات